UAZ анонсировал выпуск новых внедорожников

Судя по договору, ульяновцы займутся выпуском автомобилей «для нужд распределительного сетевого комплекса, включая совместную разработку мероприятий, направленных на обновление парка транспортных средств 'Россети». Как ожидается, автостроитель намерен представить внедорожники, оснащенные электрической силовой установкой. Правда, никаких подробностей о новых проектах UAZ пока не сообщает.

По словам генерального директора ООО «УАЗ» Вадима Швецова, «производственные возможности по выпуску автомобилей позволяют предлагать широкую линейку транспорта специального назначения, в том числе с различными надстройками в зависимости от конкретных требований и пожеланий».