UAZ анонсировал выпуск новых внедорожников

Фото: UAZ
Ульяновский автозавод подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Россети», в рамках которого производитель будет разрабатывать «новые образцы техники на базе автомобилей UAZ». Речь, в частности, идет о создании машин на электротяге.
Мирон Горин

Судя по договору, ульяновцы займутся выпуском автомобилей «для нужд распределительного сетевого комплекса, включая совместную разработку мероприятий, направленных на обновление парка транспортных средств 'Россети». Как ожидается, автостроитель намерен представить внедорожники, оснащенные электрической силовой установкой. Правда, никаких подробностей о новых проектах UAZ пока не сообщает.

По словам генерального директора ООО «УАЗ» Вадима Швецова, «производственные возможности по выпуску автомобилей позволяют предлагать широкую линейку транспорта специального назначения, в том числе с различными надстройками в зависимости от конкретных требований и пожеланий».

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5 июня 2017
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