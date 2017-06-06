Как получить большую скидку на сервисное обслуживание у дилеров Skoda

Ни для кого не секрет, что в летний период количество посетителей официальных дилеров резко сокращается, а сотрудники сервисов, в свою очередь, с ужасом хватаются за голову, понимая, что хороших зарплат в ближайшее время не видать. Именно поэтому автопроизводители всячески стараются стимулировать стремительно падающие продажи сервисных услуг, и Skoda — не исключение.

Как сообщает пресс-служба Skoda, чтобы воспользоваться новым специальным предложением, необходимо зайти на официальный сайт марки, в разделе «Акции» выбрать «Летний сервис с выгодой до 33%» и зарегистрироваться. Впрочем, получить промо-код можно и непосредственно при посещении сервиса — сотрудники дилерского центра помогут пройти регистрацию в шоу-руме.

Промо-код дает право воспользоваться одноразовой скидкой, размер которой зависит от суммы чека. Если затраты на сервисное обслуживание составили от 6000 до 9999 рублей, клиент может сэкономить 2000 рублей, а при сумме чека от 10 000 до 14 999 целковых — 3000 рублей. В случае же, когда ремонт обошелся в 15 000 рублей или более, скидка составит 4000.

Специальное предложение действует во всех дилерских центрах Skoda в России в период с 1 июня по 31 августа.