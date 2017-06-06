Пять самых дорогих автомобильных марок в мире

На втором месте расположилась марка BMW — ее стоимость также снизилась на 8% до 24,6 млрд. долларов. Это падение связывают с увеличением инвестиционных затрат на развитие новых технологий и замедлением продаж в США.

- BMW действительно зарабатывает деньги за счет своей позиции лидера в нише премиальных автомобилей. Причин тому несколько. Одна из них — последовательное обеспечение превосходной управляемости, другая — с связана с инновационностью продукции, — продолжает комментировать Уолш. — Как говорится, качество пудинга проверяется в процессе еды, а когда вы пробуете BMW, то находите, что у него потрясающий вкус.

Третью строчку сохранил бренд Mercedes-Benz, чья ценность увеличилась на 4% до 23,5 млрд. долларов. Этого удалось добиться за счет роста продаж, выручки и чистой прибыли компании в 2016 году, а также благодаря реструктуризации принадлежащей компании дилерской сети.

Четвертое и пятое места исследователи отдали маркам Ford и Honda. Стоимость американской марки осталась на прежнем уровне в 13,1 млрд. долларов, а японской — упала на 8% до 12,2 млрд.