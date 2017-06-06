Пять самых дорогих автомобильных марок в мире

«Рейтинг 100 самых дорогих брендов Global BrandZ» публикуется ежегодно уже в 12-й раз компанией по маркетинговым коммуникациям WPP и независимым исследователем рынка Кантаром Миллвардом Брауном на основе опроса более 3 млн. потребителей. Toyota занимает в нем первую строчку среди автомобильных марок уже в 10-й раз. Нынешнее падение стоимости компании эксперты объясняют серьезными колебаниями валютного курса, а также увеличением инвестиций и ростом затрат на рабочую силу. Среди всех мировых брендов она находится на 30 месте.
- Toyota считается надежной, качественной маркой, — заявил в своем интервью порталу Automotive News Питер Уолш, директор Global BrandZ. — Даже когда она испытывала проблемы, приводившие к отзывам, владельцы говорили: «К чему эта суета? Моя машина в порядке».