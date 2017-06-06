Пять самых дорогих автомобильных марок в мире

Фото: caradvice.com.au
Toyota отстояла звание самого дорогого бренда в мире в очередном рейтинге, составленном по результатам ежегодного исследования Top 100 Most Valuable Global Brands, хотя ее ценность и снизилась по сравнению с временем проведения предшествующего анализа на 3%, составив 28,7 млрд. долларов США.
Эдуард Раскин

«Рейтинг 100 самых дорогих брендов Global BrandZ» публикуется ежегодно уже в 12-й раз компанией по маркетинговым коммуникациям WPP и независимым исследователем рынка Кантаром Миллвардом Брауном на основе опроса более 3 млн. потребителей. Toyota занимает в нем первую строчку среди автомобильных марок уже в 10-й раз. Нынешнее падение стоимости компании эксперты объясняют серьезными колебаниями валютного курса, а также увеличением инвестиций и ростом затрат на рабочую силу. Среди всех мировых брендов она находится на 30 месте.

- Toyota считается надежной, качественной маркой, — заявил в своем интервью порталу Automotive News Питер Уолш, директор Global BrandZ. — Даже когда она испытывала проблемы, приводившие к отзывам, владельцы говорили: «К чему эта суета? Моя машина в порядке».

Фото: Toyota

На втором месте расположилась марка BMW — ее стоимость также снизилась на 8% до 24,6 млрд. долларов. Это падение связывают с увеличением инвестиционных затрат на развитие новых технологий и замедлением продаж в США.

- BMW действительно зарабатывает деньги за счет своей позиции лидера в нише премиальных автомобилей. Причин тому несколько. Одна из них — последовательное обеспечение превосходной управляемости, другая — с связана с инновационностью продукции, — продолжает комментировать Уолш. — Как говорится, качество пудинга проверяется в процессе еды, а когда вы пробуете BMW, то находите, что у него потрясающий вкус.

Третью строчку сохранил бренд Mercedes-Benz, чья ценность увеличилась на 4% до 23,5 млрд. долларов. Этого удалось добиться за счет роста продаж, выручки и чистой прибыли компании в 2016 году, а также благодаря реструктуризации принадлежащей компании дилерской сети.

Четвертое и пятое места исследователи отдали маркам Ford и Honda. Стоимость американской марки осталась на прежнем уровне в 13,1 млрд. долларов, а японской — упала на 8% до 12,2 млрд.

Фото: www.automobilemag.com

Эксперты отметили, что общая стоимость 10 крупнейших автомобильных брендов снизилась до 139,2 млрд. долларов с 139,9 млрд. в прошлом году, и на 6% за все время проведения исследований. Автопроизводители вынуждены инвестировать на 100—200% больше в разработку новых технологий. Индустрия находится сейчас на перепутье, ее флагманы не очень ясно представляют себе, куда надо двигаться в будущем.

При всей наглядности и кажущейся всеохватности рейтинга, он по сути является плодом весьма субъективных флуктуаций общественного мнения. Первое яркое подтверждение тому — обоснование первого места Toyota, отданного японской марке в большей степени за внедренные в сознание потребителя мифологемы и за прежние заслуги. Вторым можно считать гигантский скачок сразу на восьмое место непримечательной компании Tesla, которая знаменита пока что лишь своими наполеоновскими планами и грандиозным самопиаром. Или, говоря словами того же Уолша, «история Tesla интересна тем, что дело там не просто в автомобилях, которые она предлагает, но в обещании будущих перспектив». Со стоимостью в 5,9 млрд. и ростом в 32% она оказалась впереди Land Rover и Porsche — дорогих марок с давней историей и широким кругом поклонников.

автопродажи, авторынок, производители
6 июня 2017
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