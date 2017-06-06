Volkswagen Golf снова покидает российский рынок

Компания Volkswagen приняла решение о прекращении поставок автомобилей семейства Golf в Россию еще в прошлом году. И на протяжении последних месяцев дилеры всячески пытались реализовать «неликвид», осевший мертвым грузом на складах. Сейчас по неофициальным данным на площадках автосалонов осталось лишь несколько автомобилей, укомплектованных 1,4-литровыми 125- и 150-сильными моторами TSI с ценником, стартующим от 1 400 000 рублей.

Напомним, в свое время Volkswagen Golf продавался в нашей стране в нескольких модификациях, среди которых были мощные версии GTI и R. Отметим также, что моторная гамма модели включала в себя пять двигателей от 110 до 300 л. с.

Не секрет, что Volkswagen вывел Golf из России по причине низких продаж: при всех своих неоспоримых достоинствах хетчбэк пользовался у россиян крайне невысоким спросом ввиду «кусающейся» цены. К примеру, в августе 2016 года прайс-лист модели начинался с отметки в 1 285 000 рублей — многовато для С-класса.