Почему в России перестали покупать Audi

Для начала хотелось бы напомнить о времени, которое ныне кажется весьма отдаленным — в 2013 году Россия начала входить в кризисный штопор, из которого окончательно никак не выкарабкается до сих пор. Так вот, тогда рынок аккуратненько упал на 5% по отношению к предыдущему году, но продажи трех марок немецкого премиума вопреки всему выросли на 13%. Причем больше всех отличился Mercedes-Benz, чьи результаты подросли на 19%. BMW приобрел дополнительно 12% поклонников, а Audi — 8%. Доля ингольштадтского бренда тогда составляла 29,4%, то есть приближалась к трети.

Конечно, пир во время чумы не мог продолжаться долго, и уже в следующем году реализация знаменитой троицы продемонстрировала отрицательную динамику, сохранявшуюся по 2016-й включительно. Постепенно самочувствие германских монстров приближалось к общему по больнице — в прошлом году они потеряли 11%, как и авторынок в целом. Хуже всех пришлось опять Audi, просевшей на 19%, в результате чего ее доля сократилась до 24,3% — а это уже меньше четверти.