Tesla показала новый кроссовер Model Y

В настоящее время никаких подробностей о новом электрическом кроссовере Model Y не раскрывается. По словам Илона Маска новинка построена на уникальной модульной платформе, созданной специально для этой модели, сообщает портал InsideEVs. Такое решение глава Tesla объяснил тем, что «кроссовер должен быть разработан на базе для кроссовера, а седан — на базе для седана». Он признался, что его компания допустила ошибку, построив Model X на основе Model S, но, опять же, никаких конкретных агрументов приводить не стал.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по предварительным данным новый SUV Model Y обзаведется системой полного автономного управления и мощнейшим бортовым компьютером, который по своей производительности будет превосходить «мозг» нынешних машин марки в 40 раз. Кроме того, автомобиль оснастят достаточно емкой батареей, чтобы обеспечить соответствующую немаленькой цене машины дальность хода.