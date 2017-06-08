BMW показала концепт 8-й серии на промо-видео

Концепт BMW 8-й серии дебютировал в конце мая на итальянском конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, автомобиль обзавелся увеличенными задними колесными арками, объемной радиаторной решеткой, зауженными двойными фарами и широкими воздухозаборниками. В задней части кузова новинки красуются большие трапециевидные патрубки выхлопной системы, стилизованный карбоновый диффузор, а также вытянутые задние фонари. А широкие легкосплавные диски и аэродинамический обвес лишь дополняют спортивный облик баварской «восьмерки».
Компания BMW опубликовала красочное промо-видео, на котором запечатлено роскошное концептуальное купе 8-й серии. Напомним, серийное производство возрожденной «восьмерки» начнется уже в следующем году.
Примечательно, что представители компании до сих пор не раскрывают технические характеристики автомобиля, демонстрируя лишь его дизайн. В настоящее время доподлинно известно, что в основу «восьмерки» легла платформа CLAR — та же, что послужила базой для 7-й серии. По предварительным данным, гамма двигателей 8-й серии будет представлена шестицилиндровыми турбомоторами, а также восьмицилиндровым агрегатом мощностью в 450 л. с. Как утверждают сами представители BMW, конкурентами возрожденной 8-й серии на мировом рынке станут Mercedes-Benz S-Class Coupe и Bentley Continental GT.
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