BMW показала концепт 8-й серии на промо-видео

Примечательно, что представители компании до сих пор не раскрывают технические характеристики автомобиля, демонстрируя лишь его дизайн. В настоящее время доподлинно известно, что в основу «восьмерки» легла платформа CLAR — та же, что послужила базой для 7-й серии. По предварительным данным, гамма двигателей 8-й серии будет представлена шестицилиндровыми турбомоторами, а также восьмицилиндровым агрегатом мощностью в 450 л. с. Как утверждают сами представители BMW, конкурентами возрожденной 8-й серии на мировом рынке станут Mercedes-Benz S-Class Coupe и Bentley Continental GT.