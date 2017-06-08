Эксклюзивная версия LADA XRAY и другие бюджетные автоновинки лета

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Появление на российском рынке Audi RS5 и Mercedes-AMG GT — дело, конечно, хорошее, но много ли найдется среди россиян тех, кто способен выложить за горячую новинку 5 000 000—8 000 000 рублей? Отнюдь. Куда больший интерес у наших соотечественников вызовут свежие машины бюджетного сегмента.
Вячеслав Василенко

Увы, но о новом поколении KIA Rio мы рассказывать не будем, ибо о старте продаж производитель пока не распространялся. Единственное, что удалось узнать порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников в представительстве марки, так это о дате российской премьеры автомобиля — официально свежий «Рио» представят в Москве 4 июля.

Впрочем, не теряя времени даром, корейцы выкатили другую, пусть и менее любопытную машинку, но зато недорогую. С нее, пожалуй, и начнем.

KIA PICANTO

Маленький хетчбэк третьего поколения предлагается в пяти вариантах исполнения и двух модификациях — с базовым моторчиком о 67 «лошадях» и пятискоростной «механикой», а также более мощным 84-сильным двигателем, агрегатированным с четырехступенчатым «автоматом».

Из особенностей нового KIA Picanto стоит выделить наличие семидюймового тачскрина мультимедийной системы с антибликовым покрытием, увеличенный до 255 литров объем багажного отсека и шесть подушек безопасности. Уже в базовой версии авто получил индикатор давления в шинах, функцию помощи при старте на склоне и систему стабилизации. Ярые поклонники модели наверняка оценят оригинальный дизайн-пакет GT, пусть и номинально указывающий на спортивный характер «малыша».

Стартовый ценник: 549 900 рублей.

SKODA RAPID

Посвежевший лифтбэк обзавелся слегка видоизмененным передним бампером с новыми противотуманками, а также фонарями с прижившимися в них С-образными ресницами. Внутри машины чехи потрудились над модернизацией панели приборов, блока управления кондиционером и воздуховодами. На дверях появились оригинальные накладки. Среди прочих доработок нельзя не заметить обновленную мультимедиа, умеющую скрещиваться со смартфонами, передний и задний парктроники и систему помощи при движении в гору.

Что касается силовой линейки Skoda Rapid, то она включает в себя три бензиновых двигателя: «атмосферники» мощностью 90 и 110 л. с., и турбированный мотор, развивающий 125 сил. Коробки передач — на выбор — пятиступенчатая «механика», либо шестидиапазонный «автомат».

Стартовый ценник: 604 000 рублей.

LADA XRAY

По сравнению с теми изделиями, что АВТОВАЗ клепал несколько десятилетий подряд, новый псевдокроссовер уже можно назвать эксклюзивным. Но волжанам этого показалось мало, и они подготовили для него специальную версию — автомобилю достались легкосплавные колесные диски нового дизайна и россыпь декоративных элементов в интерьере. В частности, обтянутые кожей и алькантарой кресла, модные глянцевые вставочки черного цвета и металлические накладки на педали. Апогеем «тюнинга» стала слегка перелицованная панель приборов.

Правда, с базовым 106-сильным мотором хетчбэк в подобном исполнении заказать не получится — придется раскошеливаться на 1,8-литровый двигатель мощностью 122 «лошадки». А вот сколько выудят из кошелька будущего владельца все эти «плюшки-ватрушки», тольяттинцы пока не говорят. Впрочем, скоро мы об этом узнаем — продажи эксклюзивной LADA XRAY начнутся ближе к осени.

Ориентировочный ценник — немногии меньше 800 000 рублей.

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8 июня 2017
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