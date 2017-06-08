Эксклюзивная версия LADA XRAY и другие бюджетные автоновинки лета

Увы, но о новом поколении KIA Rio мы рассказывать не будем, ибо о старте продаж производитель пока не распространялся. Единственное, что удалось узнать порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников в представительстве марки, так это о дате российской премьеры автомобиля — официально свежий «Рио» представят в Москве 4 июля.

Впрочем, не теряя времени даром, корейцы выкатили другую, пусть и менее любопытную машинку, но зато недорогую. С нее, пожалуй, и начнем.