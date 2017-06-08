Эксклюзивная версия LADA XRAY и другие бюджетные автоновинки лета

LADA XRAY
По сравнению с теми изделиями, что АВТОВАЗ клепал несколько десятилетий подряд, новый псевдокроссовер уже можно назвать эксклюзивным. Но волжанам этого показалось мало, и они подготовили для него специальную версию — автомобилю достались легкосплавные колесные диски нового дизайна и россыпь декоративных элементов в интерьере. В частности, обтянутые кожей и алькантарой кресла, модные глянцевые вставочки черного цвета и металлические накладки на педали. Апогеем «тюнинга» стала слегка перелицованная панель приборов.
Правда, с базовым 106-сильным мотором хетчбэк в подобном исполнении заказать не получится — придется раскошеливаться на 1,8-литровый двигатель мощностью 122 «лошадки». А вот сколько выудят из кошелька будущего владельца все эти «плюшки-ватрушки», тольяттинцы пока не говорят. Впрочем, скоро мы об этом узнаем — продажи эксклюзивной LADA XRAY начнутся ближе к осени.
Ориентировочный ценник — немногии меньше 800 000 рублей.