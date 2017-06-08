Honda разрабатывает два новых электромобиля

Фото: www.autocar.co.uk
Уже в следующем году компания Honda представит две новые электрические модели. Одна из них ориентирована исключительно на китайский рынок, вторая же будет продаваться во всех странах, где представлена марка.
Виктория Базылева

Несколько лет назад японцы пришли к выводу, что машины на электрической тяге нельзя в полной мере отнести к экологически чистым и сосредоточились на разработке водородных автомобилей. Тем не менее, сильное давление со стороны властей Китая и других стран, где автомобилистам активно навязывают электрокары, вынудило Honda изменить свое решение. Чтобы как можно скорее наверстать упущенное, глава компании Такахиро Хачиго в октябре прошлого года организовал специальное подразделение, занимающееся исключительно электромобилями.

В настоящее время никаких подробностей относительно новинок представители компании не раскрывают. Единственное, Хачиго намекнул, что автомобили укомплектуют емкими и легкими аккумуляторами. К тому же Honda изучает возможности оснащения машин высокоскоростными и беспроводными системами зарядки батарей.

Как сообщает издание Autocar, Honda намерена значительно увеличить мировые продажи своих электрокаров. По подсчетам аналитиков к 2025 году их доля должна составить не менее 66%.

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8 июня 2017
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