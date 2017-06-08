Honda разрабатывает два новых электромобиля

Несколько лет назад японцы пришли к выводу, что машины на электрической тяге нельзя в полной мере отнести к экологически чистым и сосредоточились на разработке водородных автомобилей. Тем не менее, сильное давление со стороны властей Китая и других стран, где автомобилистам активно навязывают электрокары, вынудило Honda изменить свое решение. Чтобы как можно скорее наверстать упущенное, глава компании Такахиро Хачиго в октябре прошлого года организовал специальное подразделение, занимающееся исключительно электромобилями.

В настоящее время никаких подробностей относительно новинок представители компании не раскрывают. Единственное, Хачиго намекнул, что автомобили укомплектуют емкими и легкими аккумуляторами. К тому же Honda изучает возможности оснащения машин высокоскоростными и беспроводными системами зарядки батарей.

Как сообщает издание Autocar, Honda намерена значительно увеличить мировые продажи своих электрокаров. По подсчетам аналитиков к 2025 году их доля должна составить не менее 66%.