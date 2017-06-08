Как при покупке автомобиля получить 10%-ную скидку от государства

– По кредитным программам клиент получает дополнительную 10-процентную скидку на автомобиль. То есть помимо субсидирования процентной ставки полагается 10-процентный дисконт от стоимости автомобиля, — приводит слова главы «Российской ассоциации дилеров» (РОАД) Олега Мосеева «Газета.Ru».

Кроме того, с 1 июля нынешнего года запускаются новые лизинговые программы «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», которые подразумевают дополнительную скидку в 2,5%. Иными словами, если вы выбираете машину стоимостью в 1 450 000 рублей, то по программам «Первый автомобильй» или «Семейный автомобиль» сэкономите 145 000 рублей. А по лизинговому субсидированию к этому дисконту прибавится еще 2,5%. А если приобретаете машину на заемные деньги, то в дополнение к скидкам можете взять льготный автокредит.

Напомним, что обзавестись новенькой машиной по программе «Первый автомобиль» может любой россиянин — главное, чтобы он покупал авто впервые. А вот скидка по «Семейному автомобилю» распространяется на граждан, в чьих семьях не менее двух малолетних детей.