Льготные автокредиты начнут выдавать с 1 июля

Одна из мер стимуляции спроса на новые авто — программа льготного автокредитования — в этом году сильно запоздала, побив очередной рекорд чиновничьей медлительности. Она, судя по всему, заработает только с 1 июля 2017 года. При этом под нее бюджет выделит в два раза меньше денег, что годом ранее.

Напомним, что по условиям участия в госпрограмме льготного автокредитования срок выплаты кредита составляет не более трех лет. И теперь покупателю машины не нужно в обязательном порядке вносить часть стоимости авто. При этом максимальная стоимость авто, подпадающего под госпрограмму, установлена на уровне 1,45 млн. рублей. В рамках программы государство компенсирует банку-кредитору часть процентной ставки по кредиту, равную ⅔ от текущей ключевой ставки Центробанка. В начале мая она составляла 9,25% годовых, а ⅔ от нее — 6,2%. Таким образом, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» купить новую машину в кредит по госпрограмме льготного автокредитования можно будет по ставке 8,8%-11,8% годовых, вместо коммерческих 15—18%.