Льготные автокредиты начнут выдавать с 1 июля

badcreditloansonline.co.uk
В СМИ просочились детали правительственной программы поддержки отечественного автопрома на 2017 год. Увы, но за громким ее пиаром скрывается радикальное сокращение помощи автостроителям по сравнению с прошлым годом.
Максим Строкер

Одна из мер стимуляции спроса на новые авто — программа льготного автокредитования — в этом году сильно запоздала, побив очередной рекорд чиновничьей медлительности. Она, судя по всему, заработает только с 1 июля 2017 года. При этом под нее бюджет выделит в два раза меньше денег, что годом ранее.

Напомним, что по условиям участия в госпрограмме льготного автокредитования срок выплаты кредита составляет не более трех лет. И теперь покупателю машины не нужно в обязательном порядке вносить часть стоимости авто. При этом максимальная стоимость авто, подпадающего под госпрограмму, установлена на уровне 1,45 млн. рублей. В рамках программы государство компенсирует банку-кредитору часть процентной ставки по кредиту, равную ⅔ от текущей ключевой ставки Центробанка. В начале мая она составляла 9,25% годовых, а ⅔ от нее — 6,2%. Таким образом, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» купить новую машину в кредит по госпрограмме льготного автокредитования можно будет по ставке 8,8%-11,8% годовых, вместо коммерческих 15—18%.

drivewebsite.com

Предполагается, что к мерам государственного стимулированию продаж в этом году добавятся подпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» для физлиц, и «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» — для предпринимателей. В их рамках цены на авто будут снижены на 10% и более. Минпромторг, готовивший программу стимулирования автопродаж, рассчитывает, что только благодаря ей будет продано не менее 350 000 транспортных средств. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти правительственные льготы просто не в состоянии существенно повлиять на процессы, идущие на отечественном авторынке.

Во-первых, общий объем финансирования программы государственного льготного автокредитования в текущем году, как уже было скзано, резко уменьшился — с 22, 5 млрд. до 10 млрд. рублей. Во-вторых, россияне и без каких-либо госпрограмм поддержки вынуждены все чаще прибегать к автокредитам в связи со все продолжающимся ростом цен на новые машины. И на сегодняшний день доля кредитных автопродаж достигла практически докризисных показателей — 45%. Это означает, что программа господдержки льготного автокредитования в 2017 году крайне слабо повлияет на общие результаты отрасли: граждане все равно вынуждены брать все больше кредитов на покупку авто — хоть с поддержкой государства, хоть без нее.

автопродажи, авторынок, автозаводы, автокредит, автосалоны
8 июня 2017
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