Российский авторынок увеличился почти на 15%

Фото: www.blog.fleet-note.com/
По итогам мая российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 14,7% до 124 990 автомобилей. Всего же за первые пять месяцев года официальные дилеры реализовали 557 449 машин, что на 5,1% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.
Виктория Базылева

Так, согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB) самой популярной маркой на российском авторынке по-прежнему остается отечественная LADA. В пользу ВАЗовских изделий в минувшем месяце сделал выбор 25 051 покупатель, что на 22% больше, нежели в мае 2016 года. На второй строчке распложилась KIA — автомобили этой марки разошлись тиражом в 15 121 экземпляр (+26%). А третьим вновь стал производитель Hyundai: официальным дилерам удалось продать 11 955 машин (+13%).

Никаких изменений не произошло и на четвертом месте — здесь вновь оказалась Renault. В мае на автомобилях этой французской марки свой выбор остановили 10 917 россиян (+22%). А вот замыкает лидерскую пятерку подвинувшая Volkswagen компания Toyota. Новенькими «Тойотами» обзавелись 7898 человек, что на 15%, чем в мае прошлого года. К слову сказать, Volkswagen, опустившийся на шестую строчку, отстает не сильно: 7118 проданных машин и увеличение объема продаж на 28%.

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8 июня 2017
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