UAZ собирается покорить Вьетнам

Фото: UAZ
Компания Sollers надеется в течение ближайшего месяца начать поставки машинокомплектов во Вьетнам. Как известно, государства Евразийского экономического союза и Вьетнам в мае 2015 года подписали соглашение о свободной торговле, а также договорились о разработке ряде совместных проектов, в том числе в автомобилестроении.
Эдуард Раскин

По сообщению агентства «Финам» генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил:

— У нас в принципе там все решено, бизнес-план находится на согласовании в местном министерстве промышленности. Надеюсь, все бюрократические вопросы решим в течение месяца и выйдем на активную фазу, которая позволит нам начать поставку машкомплектов.

Предполагается, что во Вьетнаме будет организована крупноузловая сборка автомобилей марки UAZ. Российский автопроизводитель интересуется также вопросами поставки машин в Иран и Египет. Однако самым перспективным рынком г-н Швецов счвитает Китай:

— Мы буквально на прошлой неделе подписали с нашим дистрибутором в Китае контракт на 38 тыс. автомобилей за три года. Поэтому мы сейчас ждем развития именно на китайском направлении, наиболее интересном.

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8 июня 2017
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