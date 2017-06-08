UAZ собирается покорить Вьетнам

По сообщению агентства «Финам» генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил:

— У нас в принципе там все решено, бизнес-план находится на согласовании в местном министерстве промышленности. Надеюсь, все бюрократические вопросы решим в течение месяца и выйдем на активную фазу, которая позволит нам начать поставку машкомплектов.

Предполагается, что во Вьетнаме будет организована крупноузловая сборка автомобилей марки UAZ. Российский автопроизводитель интересуется также вопросами поставки машин в Иран и Египет. Однако самым перспективным рынком г-н Швецов счвитает Китай:

— Мы буквально на прошлой неделе подписали с нашим дистрибутором в Китае контракт на 38 тыс. автомобилей за три года. Поэтому мы сейчас ждем развития именно на китайском направлении, наиболее интересном.