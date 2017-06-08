В Европе начались продажи самой мощной Porsche 911 Turbo S

По данным портала Motor1 под капотом 911 Turbo S Exclusive Series «трудится» 3,8-литровый битурбированный двигатель, генерирующий 607 л. с. — на 27 сил больше, чем у стандартного «Турбо Эс». С таким силовым агрегатом автомобиль разгоняется до сотни за 2,9 секунды, а его пиковая скорость достигает отметки в 330 км/ч.

По умолчанию купе этой спецсерии окрашиваются в эксклюзивный «золотисто-желтый металлик», однако на выбор покупателя предоставляются и другие оттенки. Машины обзавелись карбоновыми боковыми юбками, перелицованным задним бампером и модернизированной выхлопной системой. В салоне же Turbo S Exclusive Series красуются черные сидения, отделанные перфорированной кожей, с золотистой прострочкой и двумя широкими декоративными полосками по центру.

Продажи Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, ограниченной всего 500 экземплярами, стартуют сегодня, 8 июня. Сообщается, что ценник мощного купе в Германии начинается от 259 992 евро.