Audi A8 четвертого поколения получит гибридную силовую установку

Как рассказали в пресс-службе Audi, седан A8 новой генерации оснастят так называемой полугибридной системой Mild Hybrid, включающей в себя помимо бензинового двигателя небольшой электромотор и 48-вольтовую литий-ионную аккумуляторную батарею. Принцип работы «мягкого» гибрида достаточно прост: во время остановки машины ДВС автоматически глушится, а когда водитель отпускает педаль тормоза автомобиль начинает движение без каких-либо задержек благодаря электродвигателю с ременным приводом. Главное преимущество использования такого привода заключается в экономии топлива.

Интересно, что при движении накатом на скорости от 55 до 160 км/ч с полностью отключенным двигателем и, как следствие, нулевыми выбросами Audi A8 четвертого поколения способен проехать до 40 секунд. При этом старт-стоп активируется, когда стрелка спидометра достигает отметки в 22 км/ч. Кроме того, A8 оснащен «умной» системой, которая позволяет запускать двигатель, как только впереди идущий автомобиль начинает движение, даже если водитель все еще удерживает педаль тормоза.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что мировая премьера нового Audi A8 состоится на мероприятии Audi Summit 11 июля в Барселоне.