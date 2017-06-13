Ford отзывает в России внедорожники Explorer

Согласно данным «Росстандарта», под отзывную акцию подпадает 240 машин Ford Explorer, проданных в России в период с марта по декабрь 2014 года. Оказалось, что внедорожники укомплектованы рычагами регулировки схождения задних колес ненадлежащего качества — при определенных условиях эксплуатации на деталях образовываются трещины. Как следствие, подвеска начинает шуметь, а в худшем случае водитель и вовсе теряет управление транспортным средством.

Специалисты официальных дилерских центров Ford поменяют на потенциально дефектных автомобилях рычаги задней подвески, а также проверят и в случае необходимости отрегулируют углы схождения колес.

Напомним, что все работы, осуществляемые в рамках сервисных кампаний, а также необходимые запчасти предоставляются владельцам машин совершенно бесплатно.