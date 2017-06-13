Pirelli спроектирует шины для Infiniti Q60 Project Black S

– По мере изучения возможностей Black S опыт Pirelli, как в автоспорте, так и в автомобилестроении, будет неоценим. Нам очень повезло, что Pirelli присоединились к нашему проекту, — говорит Томмас Волпе.

Как пояснили представители компаний, Pirelli спроектирует и наладит производство новых шин, разработанных специально для Project Black S, однако никакие подробности в настоящее время не разглашаются.

Напомним, что «заряженное» концептуальное купе Infiniti Q60 Project Black S дебютировало на автосалоне в Женеве минувшей весной. Новинка получила усовершенствованный дизайн, оптимизированный в первую очередь для улучшения аэродинамических показателей.

Под капотом автомобиля «поселился» трехлитровый 405-сильный V6 с двойным наддувом и системой рекуперации энергии, позволяющей повышать мощность силового агрегата еще на 25%. Таким образом, Infiniti Q60 Project Black S стал самым динамичный автомобилем в модельном ряду японской марки.