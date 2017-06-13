Популярные автомобили, продажи которых рухнули в мае

Фото: www.jdpower.com
Российский автомобильный рынок, кажется, начинает потихоньку оживать после четырехлетнего падения. В мае продажи выросли на 14,7% — результат обнадеживающий. Но даже среди самых популярных моделей некоторые пошли против тренда и умудрились потерять своих поклонников.
Вадим Устинов

В первой двадцатке традиционно успешных в нашей стране автомобилей таких неудачников оказалось всего пятеро. Занимающая второе место по продажам LADA Granta разошлась тиражом на 8% меньше, чем в мае 2016 года. Отступивший ныне на четвертую строчку бывший непререкаемый лидер Hyundai Solaris потерял 23,9% покупателей.

Многолетний чемпион среди кроссоверов Renault Duster, сдавший недавно свои позиции корейской Creta, продемонстрировал падение объема реализации на 8,3%. Еще один француз Renault Logan, также бывший бестселлер, не добрал 6,6% до показателей прошлого мая.

Фото: www.carmagazine.co.uk

Среди брендов, подавляющее большинство которых пребывало в минувшем месяце на подъеме, также нашлись аутсайдеры. Если не брать в расчет компании, чьи продажи измеряются единицами или в крайнем случае десятками экземпляров — FAW, DFM, Brilliance, Honda, SsangYong и Chrysler, то в разряд отстающих попали как премиальные, так и бюджетные марки.

В числе первой группы следует назвать Audi, чьи потери составили 14%, просевшие на 20% Lexus, на 6% — Porsche, на 5% — Infiniti. Среди бюджетников в минус ушли UAZ, Datsun и Geely. По сравнению с мартом 2016-го они недосчитались соответственно 17, 4 и 41 процентов покупателей.

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13 июня 2017
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