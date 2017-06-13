Популярные автомобили, продажи которых рухнули в мае

В первой двадцатке традиционно успешных в нашей стране автомобилей таких неудачников оказалось всего пятеро. Занимающая второе место по продажам LADA Granta разошлась тиражом на 8% меньше, чем в мае 2016 года. Отступивший ныне на четвертую строчку бывший непререкаемый лидер Hyundai Solaris потерял 23,9% покупателей.

Многолетний чемпион среди кроссоверов Renault Duster, сдавший недавно свои позиции корейской Creta, продемонстрировал падение объема реализации на 8,3%. Еще один француз Renault Logan, также бывший бестселлер, не добрал 6,6% до показателей прошлого мая.