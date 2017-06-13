В России начались продажи Volkswagen Polo с пакетом опций «Спорт»

Volkswagen Polo седан в комплектациях Trendline и Comfortline теперь по желанию клиента оснащается пакетом «Спорт». Производство таких автомобилей, по словам представителей пресс-службы, начнется в конце июля, однако оставить предварительный заказ можно уже сейчас.

Так, машины с опциональным пакетом «Спорт» отличаются окрашенными в черный цвет 16-дюймовыми легкосплавными дисками Portago, боковыми зеркалами и задним спойлером. Кроме того, автомобили оснащены затемненными фонарями, тонированными задними стеклами, хромированной насадкой на выхлопную трубу и болтами-секретками Thatcham.

В салоне Polo красуются металлические накладки на педали и кожаные рукоятки коробки передач и стояночного тормоза. Более того, машина в комплектации Comfortline оборудована еще и мультифункциональным спортивным рулевым колесом с кожаной отделкой.

Стоит отметить, что опциональный пакет «Спорт», помимо прочего, включает в себя электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, а также центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами.

Остается лишь добавить, что стоимость «спортивного» пакета составляет 53 900 рублей для Volkswagen Polo в комплектации Trendline и 43 990 рублей для более интересной версии Comfortline.