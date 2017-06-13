В России стартуют продажи обновленного FIAT 500

Фото: FIAT
Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью FCA Кирилл Устинов, обновленный хетчбэк FIAT 500 поступит на российский рынок в августе. Кроме того, не исключается и появление псевдокроссовера FIAT 500 X.
Вячеслав Василенко

По словам представителя марки, решение о поставке машин с завода в Польше было согласовано российским дистрибьютором в начале июня. Живые машины, как уже говорилось, «пропишутся» в шоу-румах к августу.

Примечательно, но в ряде СМИ появилась информация о том, что дилеры до сих пор принимают заказы на дореформенную версию FIAT 500 по цене от 1 015 000 рублей. Однако эти сведения оказались неправдоподобными — последние пять машин были реализованы еще в первом квартале этого года, а поставки модели в Россию прекратились в минувшем году.

Что касается опубликованных на официальном «фиатовском» сайте сведений о хетчбэке, якобы доступном для приобретения, то они попросту устарели.

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13 июня 2017
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