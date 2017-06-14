Audi представила «заряженный» родстер R8 V10 Plus

Так, суперкар Audi R8 V10 Spyder Plus вооружен 5,2-литровым турбированным мотором, генерирующим 610 л. с. и 560 Нм крутящего момента, и семиступенчатым «роботом» S-tronic. Примечательно, что новинка способна разогнаться до сотни всего за 3,3 секунды — для сравнения: обычной модели требуется на 0,3 секунды больше. А максимальная скорость автомобиля в версии «Плюс» составляет 328 км/ч, сообщает портал Motor1.

Таких динамических характеристик Audi удалось добиться не только за счет модернизации силового агрегата, но и благодаря снижению веса машины. R8 V10 Spyder Plus на 25 килограммов легче, нежели стандартная версия — снаряженная масса родстера равна 1587 килограммам.

Напомним, что в настоящее время в нашей стране продается Audi R8 V10 Plus в кузове купе: ценник модели стартует с отметки в 11 200 000 рублей. А вот появится ли на российском рынке новый родстер — пока неизвестно.