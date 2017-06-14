Citroёn выпустит новый большой седан

По словам Джексон, Citroёn рассматривает возможность создания полноразмерного седана, однако в настоящее время в компании сосредоточены на разработке нового кроссовера. Она подчеркнула, что в приоритете у французской марки, что не удивительно, пользующиеся высокой популярностью у покупателей автомобили сегмента SUV.

Впрочем, никаких подробностей о седане глава Citroёn раскрывать не стала. К слову сказать, в 2016 году на Парижском автосалоне французы презентовали концептуальный CXperience — этот автомобиль дает нам представление о том, как может выглядеть новая модель.

Напомним, накануне компания Citroёn рассекретила свой новый субкомпактный кроссовер C3 Aircross. А уже в следующем году состоится премьера более крупного C5 Aircross, сообщает портал Motor1.