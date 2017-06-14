Citroёn выпустит новый большой седан

Фото: www.netcarshow.com
Citroёn планирует расширить свой модельный ряд за счет абсолютно нового большого седана. Об этом нашим зарубежным коллегам рассказала Линда Джексон, генеральный директор французской компании.
Виктория Базылева

По словам Джексон, Citroёn рассматривает возможность создания полноразмерного седана, однако в настоящее время в компании сосредоточены на разработке нового кроссовера. Она подчеркнула, что в приоритете у французской марки, что не удивительно, пользующиеся высокой популярностью у покупателей автомобили сегмента SUV.

Впрочем, никаких подробностей о седане глава Citroёn раскрывать не стала. К слову сказать, в 2016 году на Парижском автосалоне французы презентовали концептуальный CXperience — этот автомобиль дает нам представление о том, как может выглядеть новая модель.

Напомним, накануне компания Citroёn рассекретила свой новый субкомпактный кроссовер C3 Aircross. А уже в следующем году состоится премьера более крупного C5 Aircross, сообщает портал Motor1.

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14 июня 2017
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