Опубликованы первые фотографии Peugeot 508 второго поколения

www.autoexpress.co.uk
В интернете появились первые шпионские снимки Peugeot 508 второй генерации, замеченного во время прохождения дорожных испытаний. Как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, премьера новинки состоится ближе к концу нынешнего года, а в продаже седан появится в начале следующего.
Виктория Базылева

В то время, пока Citroёn работает над кроссоверами, в Peugeot тестируют новое поколение седана 508, который, по мнению самих французов, составит серьезную конкуренцию Ford Mondeo и абсолютно новому Volkswagen Arteon.

– Мы не стремимся к тому, чтобы быть премиальной маркой, для этого существует другой бренд — DS. Наша задача — оставаться универсальными, а для этого нам необходимо присутствовать в том числе и в D-сегменте, — сказал директор по продуктам Peugeot Лоран Бланшет, выступая на Женевском автосалоне.

Тем не менее, глядя на представленные фотографии, достаточно сложно сказать, чем же новый «пятьсот восьмой» отличается от предшественника. Ведь в Peugeot весьма ответственно подошли к вопросу конспирации, «обернув» новинку в плотную камуфляжную пленку. Впрочем, на первый взгляд, никаких глобальных изменений по части экстерьера не произошло. Вероятнее всего, французы лишь слегка подкорректировали оптику и, возможно, «освежили» бамперы.

Фото: www.autoexpress.co.uk

Второе поколения 508 построили на модульной платформе EMP2, которая широко используется на автомобилях марок, входящих в группу PSA. Известно, что помимо стандартных бензиновых и дизельных версий чуть позже могут появиться и модификации с гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Кроме того, автомобили смогут похвастать технологией обустройства водительского места i-Cockpit, уже знакомой нам по кроссоверам 2008, 3008 и 5008. Прочие подробности относительно новинки пока не раскрываются.

На сегодняшний день Peugeot 508 продается в России по достаточно высокой цене, которая начинается с отметки в 1 600 000 рублей. К примеру, его конкурент — Volkswagen Passat — обойдется покупателю на 200 000 рублей дешевле, и это при том, что производство ни того, ни другого автомобиля в нашей стране не налажено. К слову сказать, за первые три месяца нынешнего года официальные дилеры французской марки сумели реализовать всего 1 автомобиль, что, учитывая ценовую политику компании, совершенно неудивительно.

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14 июня 2017
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