Опубликованы первые фотографии Peugeot 508 второго поколения

В то время, пока Citroёn работает над кроссоверами, в Peugeot тестируют новое поколение седана 508, который, по мнению самих французов, составит серьезную конкуренцию Ford Mondeo и абсолютно новому Volkswagen Arteon.

– Мы не стремимся к тому, чтобы быть премиальной маркой, для этого существует другой бренд — DS. Наша задача — оставаться универсальными, а для этого нам необходимо присутствовать в том числе и в D-сегменте, — сказал директор по продуктам Peugeot Лоран Бланшет, выступая на Женевском автосалоне.

Тем не менее, глядя на представленные фотографии, достаточно сложно сказать, чем же новый «пятьсот восьмой» отличается от предшественника. Ведь в Peugeot весьма ответственно подошли к вопросу конспирации, «обернув» новинку в плотную камуфляжную пленку. Впрочем, на первый взгляд, никаких глобальных изменений по части экстерьера не произошло. Вероятнее всего, французы лишь слегка подкорректировали оптику и, возможно, «освежили» бамперы.