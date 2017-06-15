Автомобили-бестселлеры по цене до 750 000 рублей

Катастрофическое падение рубля давно прекратилось, рынок пытается продемонстрировать признаки оживления, но цены продолжают расти теми же темпами, что и в кризис. Тем не менее, перемещения моделей внутри обозначенного нами ценового сегмента на этот раз определяются больше конкурентоспособностью автомобилей, а не прибытием подорожавших новичков из более дешевого сегмента.

Как и прежде, лидеров мы определяем по результатам продаж за минувшие пять месяцев согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).