Автомобили-бестселлеры по цене до 750 000 рублей

Фото: LADA
С начала текущего года, когда автомобильный рынок начал демонстрировать сначала некоторую стабилизацию, а затем даже и робкий рост, в очерченном рамками от 550 000 до 750 000 рублей ценовом диапазоне тоже наступило относительное спокойствие.
Вадим Устинов

Катастрофическое падение рубля давно прекратилось, рынок пытается продемонстрировать признаки оживления, но цены продолжают расти теми же темпами, что и в кризис. Тем не менее, перемещения моделей внутри обозначенного нами ценового сегмента на этот раз определяются больше конкурентоспособностью автомобилей, а не прибытием подорожавших новичков из более дешевого сегмента.

Как и прежде, лидеров мы определяем по результатам продаж за минувшие пять месяцев согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Фото: KIA

KIA Rio, от 650 900 рублей

Да, 2017 год, похоже, становится для корейской модели триумфальным. Она заняла первое место в общем рейтинге продаж и за пять месяцев, и отдельно за май. Естественно, и в нашем обзоре ей отводится первая строка. Прежний лидер Hyundai Solaris отстал от нее практически на треть! С конца прошлого года базовая версия Comfort подорожала на 21 000 рублей. Кстати, именно эта версия в кузове седан с двигателем объемом 1,4 л мощностью 107 л. с., работающим в паре с механической пятиступенчатой коробкой, наиболее популярна. Правда, покупатели предпочитают получить в придачу кондиционер, что поднимает цену машины до 680 900 рублей. Каждый шестой автомобиль, покидающий дилерский салон, имеет такую конфигурацию.

Фото: Hyundai

Hyundai Solaris, от 624 900 рублей

По итогам минувших месяцев этого года Solaris сильно сдал — он опустился с первого места аж на четвертое, пропустив вперед вазовские Granta и Vesta. Хотя «кореец» по комфортабельности, по ездовым качествам и, естественно, по оснащенности имеет неоспоримые преимущества перед автомобилями LADA, он заметно дороже. Вероятно, именно это и стало одной из причин падения бывшего лидера. Базовая версия Active с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой за полгода подорожала всего на 1000 рублей, несмотря на то, что сейчас в продаже уже новое, второе поколение автомобиля. Однако берут ее не очень охотно, предпочитая как и раньше комплектацию подороже, а именно: со 123-сильным мотором в версии Comfort с механической коробкой за 769 900 или с «автоматом» за 809 900 рублей. Тут подорожание более ощутимо — разница составляет 44 тысяч.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo Седан, от 599 900 рублей

По итогам пяти месяцев самый продаваемый в России автомобиль под немецким брендом опустился с пятого на шестое место среди всех моделей, официально представленных на рынке. Впрочем, настоящим немецким качеством седан похвалиться не может, ибо создавался он специально для России и производится тут же. Однако магия знаменитого товарного знака неотвратимо притягивает к нему покупателей. Базовый вариант с 90-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой в комплектации Conceptline за прошедшие полгода подорожал на 20 400 рублей. Наиболее популярным остался Comfortline с двигателем в 110 л. с. и «автоматом» по цене от 765 900 рублей — на 21 400 «деревянных» дороже, чем в момент нашего прошлого обзора.

Фото: Renault

Renault Duster, от 639 000 рублей

Самый доступный и самый продаваемый в России кроссовер не только относительно демократичен по цене, но и обладает весьма неплохими внедорожными задатками. Впрочем, за деньги, которые придется отдать за базовую версию, о вездеходных качествах можно будет лишь мечтать: это переднеприводный автомобиль с двигателем мощностью 114 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Подорожал он с конца 2016-го на 10 000 рублей. Но будь Hyundai Creta тысяч на тридцать подешевле, не удержать бы «французу» своего четвертого места с этом сегменте. Излюбленной версией наших соотечественников остается полноприводный Privilege с двухлитровым 143-сильным мотором и шестиступенчатой механической коробкой, который можно купить за 937 990 рублей, что на 35 тысяч дороже, чем полгода назад.

Фото: LADA

LADA XRAY, от 599 900 рублей

Долгое время эту позицию занимал русско-американский внедорожник Chevrolet Niva, однако в этом году его вытолкнула за пределы пятерки лучших отечественная LADA XRAY, которую АВТОВАЗ упорно позиционирует как кроссовер. Хотя у модели напрочь отсутствуют версии с полным приводом, приличный клиренс в 190 мм в какой-то степени оправдывает подобные претензии. Базовая версия Optima с 106-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач стоит 599 900 рублей. Именно она и является самой популярной, несмотря на отсутствие кондиционера, электропривода зеркал и задних стеклоподъемников и обогрева сидений.

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15 июня 2017
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