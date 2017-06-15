LADA Logo: тольяттинцы выводят на рынок полноприводный пикап

О новинке известно, что она получила двухдверную кабину с четырьмя посадочными местами, а также грузовую платформу с оригинальной пластиковой надстройкой и откидным бортом.

По умолчанию автомобиль оснащен электрическими стеклоподъемниками, системой кондиционирования и боковыми зеркалами с электроприводом. В качестве силового агрегата использован знакомый «нивоводам» восьмиклапанный 1,7-литровый двигатель мощностью 83 силы. Компанию ему традиционно составила пятискоростная механическая коробка передач.