LADA Logo: тольяттинцы выводят на рынок полноприводный пикап

Тольяттинская компания «Супер-Авто Холдинг» получила документ ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на автомобиль LADA Logo, представляющий собой обновленную версию пикапа 2329, построенного на базе LADA 4x4.
Мирон Горин

О новинке известно, что она получила двухдверную кабину с четырьмя посадочными местами, а также грузовую платформу с оригинальной пластиковой надстройкой и откидным бортом.

По умолчанию автомобиль оснащен электрическими стеклоподъемниками, системой кондиционирования и боковыми зеркалами с электроприводом. В качестве силового агрегата использован знакомый «нивоводам» восьмиклапанный 1,7-литровый двигатель мощностью 83 силы. Компанию ему традиционно составила пятискоростная механическая коробка передач.

Фото: Супер-Авто

Компания уже открыла прием заказов на пикап. Правда, о ценах пока умалчивает. Вероятно, они могут колебаться в связи с необходимостью установки на авто системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Хотя по собственным данным портала «АвтоВзгляд», первые 150 машин поголовного «огланашивания» избежать все же успели.

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15 июня 2017
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