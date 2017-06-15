Rolls-Royce покажет в Лондоне легендарный Phantom III

Этот Rolls-Royce Phantom, известный также как «Фантом Батлера», выполнен по заказу председателя авиационной компании De Havilland Aircraft Company Алана Сэмюэля Батлера — над машиной трудились в ателье HJ Mulliner. Его отличительной особенностью является наклоненное вперед лобовое стекло, повышающее аэродинамику на 15%.

Третье поколение Phantom оснащалось 7,3-литровым V12, агрегатируемым с четырехступенчатой механической коробкой передач. В 1938 году журналисты издания Autocar провели дорожное испытание автомобиля, в результате которого выявили, что пиковая скорость машины составляет около 140 км/ч, а на разгон до сотни ей требуется 16,8 секунды. При этом средний расход топлива по итогам тестов составил 28 литров на 100 километров.

Отметим также, что на Phantom III Монтгомери передвигался на протяжении многих лет вплоть до 1962 года. За это время в салоне «Фантома Батлера» успели прокатиться премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии, а сам фельдмаршал пережил с этой машиной множество значимых событий.