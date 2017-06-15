Вслед за суперракетой и супертанком украинцы создали суперкар

Название автомобиля говорит само за себя — HIMERA-Q. Как вы яхту назовете, так оно и поплывет — к данному случаю эта цитата подходит как нельзя лучше. Ведь любая информация, которая просачивается о проекте в прессу, выглядит весьма химерично.

Все агрегаты, начиная от двигателя и кончая шасси, разработаны украинскими инженерами. Не хоччу сказать ничего плохого, но разве в этой стране есть опыт создания с нуля хотя бы простой дорожной машины? Далее — на производстве суперкара заняты 10 человек. Немного для такого амбициозного начинания. Следующая сенсация — создано две машины, которые тестируются на закрытых треках в Испании. А следовало бы, между прочим, проводить испытания на секретной американской базе — чтобы никто не смог подглядеть.

С техникой все еще интереснее. Суперкары полностью электрические, оснащены графеновыми батареями, разработанными украинскими инженерами. Их зарядка занимает 30, а в турборежиме — восемь минут, запас хода — 1000 км, максимальная скорость — 350 км/ч. Илон Маск в своей Силиконовой долине плачет горькими слезами от зависти.

Салон кожаный, с отделкой натуральным деревом. Соответственно, и цена немаленькая — она стартует от 700 тысяч евро. Жаль только, что такой «сверхинновационный» автомобиль существует, по-видимому, пока лишь в чьих-то фантазиях.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что и в России был печальный опыт создания суперкара на коленке — печальной памяти «Маруся»…