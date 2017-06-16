Какие цвета автомобилей вскоре станут самыми популярными

Так, автомобилисты Северной Америки все чаще будут отдавать предпочтение нейтральным оттенкам — черному, белому и серебристому — по причине того, что такие машины в дальнейшем проще реализовать на вторичном рынке. Кроме того, в компании уверены, что в ближайшие годы в лидеры рейтинга самых популярных автомобильных цветов региона выбьется и темно-синий.

В Европе, Африке и на Ближнем востоке, по мнению исследователей, увеличатся продажи машин, окрашенных в желто-зеленый, золотой и даже кирпичный цвета. Эксперты объясняют свое предположение тем, что автолюбители этой части мира отличаются стремлением к роскоши и самовыражению.

А вот внимание азиатских водителей привлекут машины жемчужно-белых и ярко-красных оттенков, говорится в сообщении.