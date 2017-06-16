Стали известны цены обновленного Ravon Gentra

Фото: Ravon
Интерьер этого, не слишком популярного в России, но относительно дешевого автомобиля узбекской сборки получил ряд изменений.
Эдуард Раскин

Как сообщили представители компании «Российской газете», у машины теперь новая обшивка салона и приборная панель с увеличившимся в размерах информационным дисплеем. Владельцев также порадует более современная магнитола. Естественно, в соответствии с законодательством в списке оснащения появилась система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС».

Цена автомобиля осталась прежней. Базовая комплектация Comfort с пятиступенчатой механической коробкой передач стоит 539 000 рублей, а топовая версия Elegant с шестидиапазонным «автоматом» — 669 тысяч. Машина оснащается единственным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 107 л. с.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что этот седан гольф-класса представляет собой слегка перелицованную Daewoo Lacetti, причем техническая начинка не поменялась совершенно.

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16 июня 2017
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