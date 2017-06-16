Volkswagen готовит к премьере обновленный седан Sagitar

В Поднебесной в модельном ряду Volkswagen присутствуют сразу три идентичных седана, способных запутать не только иностранных автомобильных журналистов, но и самих покупателей.

Мало того, что машины сильно похожи друг на друга, так еще и опубликованные фотографии не могут похвастать высоким разрешением. Тем не менее, судя по дверным ручкам, перед нами не Jetta и не Lamando, ведь у этих моделей рукоятки располагаются чуть выше. И методом исключения можно сделать вывод, что рестайлинг пережил именно Sagitar.

Как бы там ни было, по данным Motor1, новая, уже седьмая генерация Volkswagen Jetta должна дебютировать в следующем году. В настоящее время никакой информации о новинке нет, известно лишь, что в ее основу ляжет платформа MQB, а двигатели и коробки передач позаимствуются у модели Golf.