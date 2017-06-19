Корпорация Takata оказалась на грани банкротства

Общий долг компании, которая в начале года согласилась на выплату штрафа в размере 1 млрд. долларов, составил уже 9 млрд. в американской валюте. В итоге разговоры, которые идут давно, похоже претворились в жизнь. История производителя, работавшего с такими монстрами автобизнеса, как Volkswagen, Toyota, GM, началась 84 года назад с поставок парашютов японской армии, и теперь бесславно заканчивается.

Напомним, что в последние годы неудачи постоянно преследовали Takata: компания в общей сложности заменила более 100 млн. подушек безопасности. Даже Honda, владеющая акциями производителя, столкнулась с серьезными проблемами из за некондиционных подушек на ключевом для себя рынке — в США.