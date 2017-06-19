Новая BMW 3-й серии замечена на трассе Нюрбургринг

На представленных изданием Autocar фото- и видеоматериалах очевидны некоторые внешние сходства BMW 3-й серии с 5-й серией. К примеру, мы видим тот же передний бампер, да и фары, скрывающиеся под плотной камуфляжной пленкой, вероятнее всего, окажутся идентичными.

По предварительным данным, под капотом баварской «тройки» расположатся 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель, а также 2-литровые четырехцилиндровые бензиновые и дизельные турбомоторы. Однако более мощные модификации, в том числе и M3, обзаведутся шестицилиндровыми агрегатами с наддувом. 3-я серия, как и ее предшественница, получит систему заднего и полного привода.

Список же оснащения модели пополнится большим сенсорным экраном мультимедийного комплекса iDrive, который помимо прочего научится распозновать жесты, и ассистентом автоматической парковки.

Презентации BMW 3-й серии седьмой генерации состоится на Франкфуртовском автосалоне в 2018 году. Вслед за седаном ожидается появление универсала, лифтбэка GT, купе, кабриолета, а также Gran Coupe.