Почему универсал LADA Vesta обречен на провал

Ожидается, что универсал будет не дороже седана, который российскому потребителю вроде бы приглянулся. До корейского тандема ему, конечно, не ближе, чем до корейской границы, но неплохие результаты этот, уже далеко не бюджетный, автомобиль исправно показывает. Значит, и «сарай» найдет на родине своего покупателя? Увы, не факт. У нас уже есть прецедент, которому, похоже, суждено повториться.

Об ушедших либо хорошо, либо ничего — поэтому отправленную на музейную полку LADA Priora в кузове «универсал» поминать не будем. Скажем лишь, что она провалилась, тогда как седан брал все возможные вершины популярности ходом, даже не притормаживая. Более того, на вторичном рынке «Приора» до сих пор является одним из лидеров продаж! Хорошо идут седаны, быстро находят новых хозяев хетчбэки — в любом состоянии и с любым пробегом. Главное, чтобы не универсал!