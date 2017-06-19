Почему универсал LADA Vesta обречен на провал

Фото: LADA
Для кого тольяттинский автогигант собирается делать универсалы LADA Vesta SW? Единственный отечественный «сарай» — LADA Largus — принял эстафету у легендарной «четверки» и уже занял нишу «бюджетных квадратных метров». Куда же деваться «Весте»?
Евгений Васин

Ожидается, что универсал будет не дороже седана, который российскому потребителю вроде бы приглянулся. До корейского тандема ему, конечно, не ближе, чем до корейской границы, но неплохие результаты этот, уже далеко не бюджетный, автомобиль исправно показывает. Значит, и «сарай» найдет на родине своего покупателя? Увы, не факт. У нас уже есть прецедент, которому, похоже, суждено повториться.

Об ушедших либо хорошо, либо ничего — поэтому отправленную на музейную полку LADA Priora в кузове «универсал» поминать не будем. Скажем лишь, что она провалилась, тогда как седан брал все возможные вершины популярности ходом, даже не притормаживая. Более того, на вторичном рынке «Приора» до сих пор является одним из лидеров продаж! Хорошо идут седаны, быстро находят новых хозяев хетчбэки — в любом состоянии и с любым пробегом. Главное, чтобы не универсал!

Фото: LADA

Можем копнуть еще глубже, и вспомнить ВАЗ-2111. Великое «докорейское» прошлое российского автопрома пестрело разнообразием тольяттинских оттенков, среди которых особой популярностью пользовались «Снежная королева», «Цунами», «Валюта» и «Лесная фея». Там царили «двенашка» и «десятка», «четырка» и «пятнарь». Но никак не «одиннадцатая». Автомобиль сгнивал едва ли не на складе, что, впрочем, говорит не столько о популярности, сколько о качестве. До «свободного асфальта» доехали единицы, в то время как остальные модели могучим потоком шли на автовозах и своим ходом с берегов Волги. Да, универсалы в России пользуются успехом лишь в коммерции. Нет коммерции — нет универсалов.

Корейцы, захватившие все ниши и поработившие умы — и те продают сравнительно мало таких автомобилей. Даже стабильный сегмент премиальных автомобилей, где правит «немецкая тройка», и тот не является исключением: на первом месте пьедестала торжественно возвышается Audi A6 с невероятной цифрой в 180 реализованных за прошлый год «универсалов». Может место проклятое? Тогда зачем АВТОВАЗу еще один якорь?

Фото: LADA

На этот вопрос напрашивается лишь один ответ: завоевывать европейские рынки. Продажи LADA в Европе резко упали, хотя в начале года тольяттинский топ-менеджмент рапортовал о небывалом интересе немцев к нашим легковушкам. Прошло. Развеялось немецкое любопытство, как утренний туман.

На наш взгляд, было бы логичнее бросить все средства на скорейшую доставку в дилерские центры обновленного «Ларгуса», который уже имеет фан-клуб и готов исправно расти во всех направлениях. Именно он является самым популярным у коммерсантов отечественным автомобилем. LADA Vesta SW не откроет новой аудитории — скорее откусит часть у Largus, и часть у седана Vesta. Впрочем, к чему прогнозы? Подождем начала продаж. Ждать-то осталось всего-ничего — до сентября.

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19 июня 2017
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