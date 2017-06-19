UAZ Patriot резко подешевел

Ульяновский автомобильный завод распространил сообщение о снижении цен на модель UAZ Patriot. Сгласно ему снижения стоимости «стало возможным благодаря повышению эффективности производства и оптимизации расходов предприятия». Patriot в базовой комплектации «Классик» подешевел на 50 000 рублей и будет теперь стоить 699 000 рублей. В комплектации «Стандарт» Патриот получил ценник на уровне 759 000 рублей. Снижение стоимости, по данным производителя, составило 58 000 рублей. Эта версия машины отличается от базовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления, двух подушек безопасности, передних ремней безопасности с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителей усилий и L-образныхми задними подголовниками. Комплектация UAZ Patriot «Комфорт» подешевела на 30 000 рублей, «Привилегия» — на 20 000 рублей и «Стиль» — на 21 000 рублей.