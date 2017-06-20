Audi показала возможности нового A8 на видео с Человеком-пауком

Так, в самом начале экзаменационного маршрута Питер Паркер на мгновение отвлекается от дороги, и его «подрезает» другой автомобиль. Однако новая Audi A8 способна самостоятельно затормозить в экстренной ситуации — что мы и видим на ролике.

Далее Человек-паук активирует систему полуавтономного управления и убирает руки с руля — шокированный экзаменатор делает замечание слишком смелому студенту, но испытание продолжается.

На финише перед кандидатом в водители ставят задачу осуществить параллельную парковку. Недолго думая, Паркер вновь прибегает к электрическим ассистентам, и A8 автоматически, абсолютно без участия начинающего водителя заезжает на парковочное место.

Напомним, что «живая» премьера нового Audi A8 состоится уже через три недели. Ингольштадтцы представят новинку 11 июля на специальном мероприятии Audi Summit.