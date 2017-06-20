Audi R8 V10 Spyder Plus в России не появится

В движение Audi R8 V10 Spyder Plus приводит 5,2-литровый турбодвигатель мощностью до 610 л. с. и 560 Нм крутящего момента. А агрегатирован могучий мотор с семиступенчатым «роботом» S-tronic. Чтобы разогнаться до сотни, новинке требуется всего 3,3 секунды, в то время как ее пиковая скорость достигает отметки в 328 км/ч.

Ингольштадтцы не только модернизировали силовую установку, но снизили вес машины. В сравнении со стандартной версией R8 V10 новый кабриолет на 25 килограммов легче — его снаряженная масса равняется 1587 килограммам.

Европейские дилеры Audi уже приступили к приему заказов, но россиянам, желающим обзавестись «горячим» родстером, остается лишь завистливо вздыхать — в нашу страну автомобиль не приедет. Зато, напомним, по-прежнему можно приобрести Audi R8 V10 Plus в кузове купе: за него в автосалоне попросят не менее 11 200 000 рублей.