Электрофургоны StreetScooter Work XL построят на базе Ford Transit

– Электромобильность и инновационные транспортные решения для городских районов имеют для нас ключевое значение, мы преобразуем наш бизнес для удовлетворения будущих потребностей, — говорит глава европейского, ближневосточного и африканского подразделений Ford Motor Company Стивен Армстронг.

Он подчеркнул, что Ford является лидером сегмента коммерческих автомобилей в Европе, а Deutsche Post DHL Group — партнеры с глобальной операционной сетью и огромным потенциалом. Америнцы уверены, что новое сотрудничество принет свои плоды и окажется выгодным как для одной стороны, так и для другой.

Как сообщили в пресс-службе Ford, совместное предприятие планирует выпускать около 2500 машин в год. Однако подробности относительно новых фургонов на электрической тяге в настоящее время не раскрываются.