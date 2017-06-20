Какой будет новая «Волга»

Разговоры о необходимости разработки в Нижнем Новгороде легкого коммерческого автомобиля идут уже много лет. Более того, в 2006 году на Московском автосалоне даже представили прототип. «Каблучок» ГАЗ CityVan, построенный на базе узлов «Волги», «Соболя» и ГАЗели, приводился в движением 2,4-литровым двигателем Chrysler, который впоследствии планировали заменить на ЗМЗ-406 или дизельный ГАЗ-5602 «Штайр». Он мог поднять на борт 800 кг груза. До конвейера дело тогда не дошло, заводу было не до новых моделей.

Однако совсем недавно тема легкого коммерческого транспорта в фарватере «Группы ГАЗ» вновь всплыла: Зигфрид Вольф в интервью газете «Ведомости» подтвердил желание вернуться к разработке «каблучков». Более того, председатель совета директоров «Русских машин» напрямую связал новую модель с культовым брендом «Волга», который в 2012 году ушел в историю вместе с завершением проекта Siber.