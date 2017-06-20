Какой будет новая «Волга»

Фото: ГАЗ
Хотя Зигфрид Вольф, председатель совета директоров и совладелец холдинга «Русские машины», куда входит кроме прочего и «Группа ГАЗ», заявил о возможном возрождении бренда «Волга» и даже сообщил о состоявшемся недавно подписании ряда договоров с коммерческим подразделением Volkswagen, появления нового авто с легендарным названием ждать придется еще долго.
Евгений Васин

Разговоры о необходимости разработки в Нижнем Новгороде легкого коммерческого автомобиля идут уже много лет. Более того, в 2006 году на Московском автосалоне даже представили прототип. «Каблучок» ГАЗ CityVan, построенный на базе узлов «Волги», «Соболя» и ГАЗели, приводился в движением 2,4-литровым двигателем Chrysler, который впоследствии планировали заменить на ЗМЗ-406 или дизельный ГАЗ-5602 «Штайр». Он мог поднять на борт 800 кг груза. До конвейера дело тогда не дошло, заводу было не до новых моделей.

Однако совсем недавно тема легкого коммерческого транспорта в фарватере «Группы ГАЗ» вновь всплыла: Зигфрид Вольф в интервью газете «Ведомости» подтвердил желание вернуться к разработке «каблучков». Более того, председатель совета директоров «Русских машин» напрямую связал новую модель с культовым брендом «Волга», который в 2012 году ушел в историю вместе с завершением проекта Siber.

Фото: ГАЗ

Не успел интернет отшуметь на тему скорого возрождения легенды, как подоспела очередная новость: «Группа ГАЗ» и Volkswagen подписали ряд договоров о сотрудничестве. Помимо пролонгации соглашения о сборке на мощностях ГАЗа машин немецкого концерна и поставки двухлитровых дизелей VW для установки на «Газель», в документах обнаружился загадочный пункт про «осуществление совместных проектов». Конечно, пока это всего лишь договор о намерениях, и никакой конкретикой представители Горьковского автозавода делиться не собираются. Известно лишь, что поставлена задача по производству «каблучка», но базы для автомобиля нет, а разрабатывать ее эксклюзивно для одной конкретной модели не выгодно.

Единственный доступный вариант — договориться с немцами об использовании их «тележки». Стратегию сотрудничества по новым проектам автопроизводители сформируют до конца 2018 года. Так что даже если в самых высоких кабинетах и присутствует желание восстановить легендарный нижегородский бренд в новом облике, случится это никак не ранее 2019—2020 года. Если вообще случится.

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20 июня 2017
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