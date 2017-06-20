Мировые продажи Volkswagen подросли на 3%

В частности в нашей стране новенькими «Фольксвагенами», «Шкодами», «Ауди» и прочими «ВАГовскими» машинами (включая грузовики) в январе-мае обзавелись 69 100 автомобилистов, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2016-го. К тому же, согласно данным, представленным «Ассоциацией европейского бизнеса» (AEB), по итогам первых пяти месяцев сразу четыре модели концерна попали в ТОП-20 самых популярных легковых и легких коммерческих автомобилей в России.

Так, седан Volkswagen Polo, в пользу которого сделали выбор 18 088 россиян, стал в общем зачете шестым. А лифтбэк Skoda Rapid, разошедшийся тиражом в 11 227 машин, расположился на двенадцатом месте. Также в двадцатку попал кроссовер Tiguan, на котором остановили свой выбор 9 496 человек, и Skoda Octavia — дилеры продали 8 783 таких автомобиля.