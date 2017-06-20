Мировые продажи Volkswagen подросли на 3%

Фото: www.telegraph.co.uk
Концерн Volkswagen похвастался увеличением мировых продаж своих автомобилей. За первые пять месяцев нынешнего года официальные дилеры марок, входящих в группу VAG, реализовали более 4 200 000 машин по всему миру, что на 3,1% больше, нежели в январе-мае 2016-го.
Виктория Базылева

– Концерн продемонстрировал значительный рост продаж. Мы рассчитываем на укрепление положительной динамики южноамериканского рынка, которая наблюдается последние несколько месяцев, — отметил руководитель направления продаж Volkswagen Фред Каплер.

По информации представителей компании, мировые продажи легковых автомобилей Volkswagen за период с января по май незначительно сократились на 0,4%, а коммерческих, напротив, увеличились на 5,4%. Skoda продемонстрировала рост на 2%, SEAT — аж на 13,9%, в то время как Porsche стали продаваться лучше на 6,5%. Спрос у покупателей по всему миру увеличился на грузовики MAN и Scania, также входящие в VAG — на 6,8% и 9,8% соответственно. Единственная марка, слегка смазавшая столь радужную картину — Audi. За эти пять месяцев официальные дилеры реализовали на 5,9% меньше машин, нежели за аналогичный период 2016 года.

Фото: Volkswagen

В частности в нашей стране новенькими «Фольксвагенами», «Шкодами», «Ауди» и прочими «ВАГовскими» машинами (включая грузовики) в январе-мае обзавелись 69 100 автомобилистов, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2016-го. К тому же, согласно данным, представленным «Ассоциацией европейского бизнеса» (AEB), по итогам первых пяти месяцев сразу четыре модели концерна попали в ТОП-20 самых популярных легковых и легких коммерческих автомобилей в России.

Так, седан Volkswagen Polo, в пользу которого сделали выбор 18 088 россиян, стал в общем зачете шестым. А лифтбэк Skoda Rapid, разошедшийся тиражом в 11 227 машин, расположился на двенадцатом месте. Также в двадцатку попал кроссовер Tiguan, на котором остановили свой выбор 9 496 человек, и Skoda Octavia — дилеры продали 8 783 таких автомобиля.

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20 июня 2017
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