Мировые продажи Volkswagen подросли на 3%

– Концерн продемонстрировал значительный рост продаж. Мы рассчитываем на укрепление положительной динамики южноамериканского рынка, которая наблюдается последние несколько месяцев, — отметил руководитель направления продаж Volkswagen Фред Каплер.
По информации представителей компании, мировые продажи легковых автомобилей Volkswagen за период с января по май незначительно сократились на 0,4%, а коммерческих, напротив, увеличились на 5,4%. Skoda продемонстрировала рост на 2%, SEAT — аж на 13,9%, в то время как Porsche стали продаваться лучше на 6,5%. Спрос у покупателей по всему миру увеличился на грузовики MAN и Scania, также входящие в VAG — на 6,8% и 9,8% соответственно. Единственная марка, слегка смазавшая столь радужную картину — Audi. За эти пять месяцев официальные дилеры реализовали на 5,9% меньше машин, нежели за аналогичный период 2016 года.