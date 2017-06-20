Рассекречен интерьер Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения

И если Mercedes-Benz E- и S-Class оснащаются мультимедийными комплексами с 12,3-дюймовыми тачпадами, то на замеченном во время дорожных испытаний прототипе A-Class установлены экраны меньших размеров. Однако не исключено, что серийная версия машины получит все-таки более крупные дисплеи.

Судя по фотографиям, три вентиляционных отверстия опустят чуть ниже привычного уровня — это стало возможным благодаря сокращению количества элементов управления на центральной консоли. По данным Motor1, на будущих A-Class «распоряжаться» системами водитель сможет посредством нового информационно-развлекательного комплекса.

Кроме того, мы видим, что замок зажигания уступил свое место кнопке старт-стоп, а аналоговая панель приборов сменилась цифровой. В целом же ожидается, что салон хетчбэка станет просторнее, да и сам автомобиль несколько вытянется в длину и в ширину.