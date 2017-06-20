Студенты Skoda представили концептуальный багги Element

Так, в основу «Элемента» легла самая маленькая модель чешской марки Citigo, а некоторые элементы студенты позаимствовали у Volkswagen Up. Ярко-зеленый двухместный автомобиль, украшенный контрастными черными полосками, обзавелся спортивными сиденьями, защитными вставками колесных арок, увеличенным клиренсом, а также узкими подножками.

Известно, что силовая установка включает в себя 82-сильный электромотор и 18,7-киловаттную литий-ионную аккумуляторную батарею. Максимальная дальность хода этого автомобиля в идеальных условиях составляет 159 километров, сообщает портал CarAdvice. Однако прочие технические подробности не разглашаются.

В проекте приняли участие 22 студента университета Skoda — на создание Element в общей сложности у них ушло около 1500 часов. Отметим также, что уже четвертый автомобиль, созданный стажерами высшего учебного заведения Skoda.