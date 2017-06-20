UAZ начал экспорт автомобилей в Эквадор

УАЗы в свое время уже поставлялись в Республику Эквадор: в период с 1956 до 1992 года в эту страну было отправлено 238 внедорожников. Речь идет, естественно, о бессменном лидере ульяновского автопрома УАЗ 469 и не менее культовой «Буханке» УАЗ 452. Но это было еще во времена Союза, а первый контракт в новой российской истории был заключен только в конце 2016 года. По нему через океан уже отправились 150 автомобилей.

На экспорт пойдут внедорожники Patriot и Pickup в богатых комплектациях «Стиль» и «Привилегия» с бортовыми компьютерами, климатической установкой, навигационной системой, камерой заднего вида и системами активной и пассивной безопасности.