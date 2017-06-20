UAZ начал экспорт автомобилей в Эквадор

Фото: "АвтоВзгляд"/Евгений Васин
После почти тридцатилетнего перерыва ульяновские внедорожники вновь отправились покорять Латинскую Америку. Заключен контракт на поставку UAZ Patriot и Pickup.

УАЗы в свое время уже поставлялись в Республику Эквадор: в период с 1956 до 1992 года в эту страну было отправлено 238 внедорожников. Речь идет, естественно, о бессменном лидере ульяновского автопрома УАЗ 469 и не менее культовой «Буханке» УАЗ 452. Но это было еще во времена Союза, а первый контракт в новой российской истории был заключен только в конце 2016 года. По нему через океан уже отправились 150 автомобилей.

На экспорт пойдут внедорожники Patriot и Pickup в богатых комплектациях «Стиль» и «Привилегия» с бортовыми компьютерами, климатической установкой, навигационной системой, камерой заднего вида и системами активной и пассивной безопасности.

Фото: "АвтоВзгляд"/Евгений Васин

По словам Андрея Дорофеева, директора по экспорту автомобилей УАЗ, Эквадор не является самым крупным рынком в Латинской Америке для бренда, однако завод рассчитывает поставлять туда от 300 до 500 автомобилей в год. Всего в среднесрочной перспективе продажи на латиноамериканских рынках составят от 3 до 5 тысяч ульяновских внедорожников с ежегодным приростом объема поставок на 25—40%.

На сегодняшний день в портфеле Ульяновского автомобильного завода также заключенные дистрибьюторские договоры с партнерами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае и, конечно, на Кубе, куда машины поставлялись со времен революции Фиделя Кастро. В ближайшие месяцы планируется завершить переговоры с новыми партнерами и начать поставки автомобилей в Венесуэлу, Гондурас, Колумбию, Панаму и Чили.

20 июня 2017
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