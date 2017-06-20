Заложен первый камень в фундамент российского завода Mercedes-Benz

Штутгартцы стали едва ли не последними, кто решился полностью локализовать свое производство в Российской Федерации. На торжественной церемонии символической закладки первого камня присутствовало практически все руководство компании во главе с членом совета директоров Daimler AG г-ном Маркусом Шэфером, посол Германии в России г-н Рюдигер фон Фрич, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, другие официальные лица и несметная толпа журналистов.

Первая партия автомобилей сойдет с конвейера в 2019 году, на территории в 95 000 м2 будут собираться модели Е-класса, а также востребованные у российских потребителей кроссоверы GLC, GLE и GLS. Новый завод даст свыше тысячи рабочих мест и в целом повысит экономическую привлекательность Солнечногорского района Московской области. Инвестиции в грандиозный проект на первом этапе составят 15 миллиардов рублей, и эта цифра впоследствии наверняка еще увеличится.