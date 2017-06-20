Заложен первый камень в фундамент российского завода Mercedes-Benz

Фото: "АвтоВзгляд"
Свершилось! Mercedes-Benz окончательно прописался в России! Сегодня в подмосковной деревне Есипово был торжественно заложен первый камень в фундамент будущего российского завода компании.
Алексей Гусев

Штутгартцы стали едва ли не последними, кто решился полностью локализовать свое производство в Российской Федерации. На торжественной церемонии символической закладки первого камня присутствовало практически все руководство компании во главе с членом совета директоров Daimler AG г-ном Маркусом Шэфером, посол Германии в России г-н Рюдигер фон Фрич, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, другие официальные лица и несметная толпа журналистов.

Первая партия автомобилей сойдет с конвейера в 2019 году, на территории в 95 000 м2 будут собираться модели Е-класса, а также востребованные у российских потребителей кроссоверы GLC, GLE и GLS. Новый завод даст свыше тысячи рабочих мест и в целом повысит экономическую привлекательность Солнечногорского района Московской области. Инвестиции в грандиозный проект на первом этапе составят 15 миллиардов рублей, и эта цифра впоследствии наверняка еще увеличится.

Фото: "АвтоВзгляд"

Радость чиновников понятна — они вынуждены пользоваться исключительно автомобилями отечественного производства, но жить-то привыкли на широкую ногу. Теперь, не изменяя любимым премиальным автобрендам, номенклатура получит возможность вполне законно кататься на роскошных Mercedes «made in Russia». Кстати, как показывает практика, локализация производства отнюдь не удешевляет конечный продукт, как по идее должно быть.

Тем не менее, закладка нового завода, безусловно, событие весьма знаковое и для истории современной России, и для самого автогиганта: немцы считают наш рынок очень важным и перспективным.

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20 июня 2017
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