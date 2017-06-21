Электрокары Volvo будут выпускаться под маркой Polestar

Polestar, являющийся с 2015 года придворным тюнинг-ателье шведского автопроизводителя, начнет работу над собственными электромобилями, продолжая при этом создавать и «заряженные» модификации моделей Volvo. Уже известно, что президентское кресло новой компании займет нынешний главный дизайнер «Вольво» Томас Ингенлат, а Джонатана Гудмана — директора по связям с общественностью — назначат исполнительным директором.

– Я очень рад возглавить эту потрясающую компанию, в портфолио которой имеется множество ярких проектов. Я уверен, что для Polestar все только начинается, — говорит Томас Ингенлат.

Как сообщает портал Autoblog, автомобили Polestar смогут составить серьезную конкуренцию электрическим Mercedes-AMG. Однако никакой конкретной информации о новинках в настоящее время не раскрывается.