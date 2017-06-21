Honda остановила производство автомобилей из-за хакерской атаки

Как сообщает агентство Reuters, автопроизводитель в понедельник остановил производство на своем заводе в Саяме, расположенном к северо-западу от Токио. Там выпускается несколько моделей, в том числе Accord, Odyssey Minivan и Step Wagon. Ежедневно с конвейера предприятия сходит около 1000 автомобилей.

В воскресенье сотрудники Honda обнаружили, что корпоративная сеть в Японии, Северной Америке, Европе, Китае и других регионах поражена вирусом. Все усилия IT-специалистов компании, которые были предприняты в середине мая, не увенчались успехом. Напомним, тогда WannaCry заразил более 200 000 компьютеров и вызвал сбои в работе заводов, больниц и магазинов по всему миру — в частности, на предприятиях альянса Renault-Nissan, расположенных в Японии, Великобритании, Франции, Румынии и Индии.