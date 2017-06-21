Когда появится на свет гибридная «ГАЗель»

Фото: ГАЗ
Поставщик моторов для ГАЗелей — американская компания Cummins, напуганная репрессиями против дизельных двигателей, начинает разработку собственных гибридных установок. Об этом недавно сообщил портал autoblog.com со ссылкой на представительство компании.
Евгений Васин

Пока на Горьковском заводе ведутся разработки по собственным гибридным продуктам, мировой лидер в производстве дизельных двигателей Cummins, чьи моторы стоят в том числе и на новом поколении автомобилей «Группы ГАЗ», распространил информацию о начале разработок в области электродвигателей.

Компания сконцентрирует силы на обеспечении электромоторами коммерческого транспорта. В первую очередь — автобусов и грузовиков. Такими темпами «ГАЗ», который уже получил газовые двигатели ЯМЗ-530 CNG, скоро сможет обрести и электрические модификации.

Фото: www.cummins.com

Представитель компании также сообщил, что новые агрегаты будут производиться с использованием собственных компонентов — Cummins работает над аккумуляторами и управляющей электроникой.

Подобные изменения в векторе развития мирового бренда вызваны в первую очередь общим гонениями на дизельные двигатели, чрезвычайно распространенными в странах Европы и США.

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21 июня 2017
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