Когда появится на свет гибридная «ГАЗель»

Пока на Горьковском заводе ведутся разработки по собственным гибридным продуктам, мировой лидер в производстве дизельных двигателей Cummins, чьи моторы стоят в том числе и на новом поколении автомобилей «Группы ГАЗ», распространил информацию о начале разработок в области электродвигателей.

Компания сконцентрирует силы на обеспечении электромоторами коммерческого транспорта. В первую очередь — автобусов и грузовиков. Такими темпами «ГАЗ», который уже получил газовые двигатели ЯМЗ-530 CNG, скоро сможет обрести и электрические модификации.