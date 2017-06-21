Новая Toyota Camry заметно подорожает

Стали известны цены, установленные производителем для Toyota Camry восьмого поколения, которая обещает появиться в салонах североамериканских дилеров этим летом. Напомним, что машину впервые официально представили североамериканской публике на автосалоне в Детройте в январе текущего года. Согласно данным, которые приводит издание autonews.com, цена новой Toyota Camry 2018 модельного года вырастет примерно на 4% по сравнению с предшественницей — с $23 905 до $24 885. При этом, судя по заявленным техническим характеристикам машины, она порадует будущих владельцев большей экономичностью и мощностью. Новый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, который стоит под капотом новой Camry обладает мощностью в 206 л. с., в то время как его предшественник выдавал лишь 178 л. с.

Кроме того, в трансмиссии популярного седана теперь применяется восьмиступенчатый «автомат» взамен шестиступенчатого. Благодаря этому, в частности, Toyota обещает снижение количества потребляемого машиной топлива на 26% по сравнению с моделью-предшественницей. Расход декларируется на уровне 8,1 л/100 км в городском цикле, 5,7 л/100 км при езде по трассе и 6,9 л/100 км в смешанном режиме. Когда новая Тойота Камри появится на российском рынке на данный момент, как уже писал портал АвтоВзгляд, не известно. Судя по всему, российским покупателям в течение, как минимум, пары ближайших лет придется довольствоваться древней моделью Toyota Camry седьмого поколения — с маломощным и прожорливым двигателем и морально устаревшим дизайном экстерьера и интерьера