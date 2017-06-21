Peugeot отказывается от производства спортивных автомобилей

В интервью изданию Autocar Жан-Филипп Импарато заявил, что проект Peugeot 308 Hybrid R заморожен на неопределенный срок, да и преемника купе RCZ в ближайшее время ожидать не стоит.

– На сегодняшний день наша главная цель — увеличить мировые продажи до двух миллионов единиц в год. Меня гораздо больше интересуют автомобили, реализующиеся внушительными тиражами, нежели те, что исчисляются штучными экземплярами, — говорит глава Peugeot.

И несмотря на то, что г-н Импарато в первую очередь ставит перед собой именно такую задачу, возобновление работы над проектами «заряженных» автомобилей в дальнейшем не исключается.

Кроме того, президент французской компании отметил, что ключом к глобальному успеху марки является возвращение на рынок Африки. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Peugeot начинает на этом континенте продажи нового пикапа с незамысловатым названием Pick Up.