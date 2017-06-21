Седан Cadillac XTS пережил обновление

Американцы оформили экстерьер обновленного Cadillac XTS в стиле старшей модели CT6. Машина обзавелась совершенно новыми фарами и фонарями, перелицованной радиаторной решеткой и видоизмененными бамперами. Кроме того, несколько новых оттенков появилось и в палитре цветов кузова. Да и салон посвежевшего XTS оттедалан более качественными материалами, сообщает портал Caranddriver.

Что же до оснащения, то седан получил пневматическую подвеску, магнитореологические амортизаторы с регулируемой жёсткостью и обновленный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и встроенной навигацией. Нельзя не отметить, что американцы улучшили шумоизоляцию и оборудовали машину акустической системой Bose. Помимо этого, XTS располагает системой помощи при экстренном торможении, мониторингом слепых зон и адаптивным круиз-контролем.

А вот под капотом седана никаких изменений не произошло. Автомобиль по-прежнему приводится в движение 308-сильным атмосферным V6 или 416-сильным битурбированным V6, агрегатированными с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. А вот привод — на выбор покупателя — может быть как передним, так и полным.

Остается лишь добавить, что в нашей стране Cadillac XTS в настоящее время не продается.