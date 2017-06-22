EcoBoost 1.0 от Ford в десятый раз признали лучшим мотором

– Наш 1,0-литровый двигатель EcoBoost изменил условия игры, задав новую планку в сегменте компактных экономичных двигателей благодаря технологии турбонаддува EcoBoost, прямому впрыску топлива и системе независимого управления фазами газораспределения обоих распределительных валов, — отметил вице-президент по разработке продуктов Ford of Europe Джо Бакай.

Впрочем, для литрового EcoBoost эта победа не первая — экономичный фордовский движок удерживает звание лучшего в своем сегменте на протяжении шести лет подряд. Стоит также отметить, что это «золото» в копилке Ford EcoBoost 1.0 уже десятое по счету.

Итоги конкурса «Двигатель года — 2017»

«Двигатель года» — Ferrari V8 3.9 Biturbo

«Лучший новый двигатель» — Honda V6 3.5 Biturbo Hybrid

«Лучший темпераментный двигатель» — Ferrari V8 3.9 Biturbo

«Лучший экологичный двигатель» — Tesla Model S/Model X

«Лучший электрический двигатель» — Tesla Model S/Model X

«Лучший двигатель объемом до 1,0 л» — Ford EcoBoost 1.0 Turbo

«Лучший двигатель объемом 1,0—1,4 л» — PSA 1.2 Turbo

«Лучший двигатель объемом 1,4—1,8 л» — BMW 1.5 Turbo Hybrid

«Лучший двигатель объемом 1,8—2,0 л» — Porsche 2.0 Turbo

«Лучший двигатель объемом 2,0—2,5 л» — Audi 2.5 TFSI*

«Лучший двигатель объемом 2,5—3,0 л» — Porsche 3.0 Biturbo

«Лучший двигатель объемом 3,0—4,0 л» — Ferrari V8 3.9 Biturbo

«Лучший двигатель объемом свыше 4,0 л» — Ferrari V12 6.3